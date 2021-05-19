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Курс доллара слабо меняется к иене и к евро в ожидании протокола ФРС США
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Курс доллара слабо меняется к другим основным мировым валютам в среду утром в ожидании публикации протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 19.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо меняется к другим основным мировым валютам в среду утром в ожидании публикации протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 мск курс евро рос до 1,2234 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2220 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 108,94 с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 89,75 пункта.
Доллар не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании протокола ФРС США, который будет опубликован в среду вечером. Трейдеры надеются получить у регулятора комментарии по поводу его дальнейшей монетарной политики в свете всплеска инфляции в стране.
Федрезерв сейчас может оказаться в состоянии необходимости принять решение — отказываться ли от ультрамягкой кредитно-денежной политики раньше, чем он собирался. По мнению аналитиков IG, которое приводит газета Wall Street Journal, сигналы о склонности к мягкой политике в протоколах ФРС (несмотря на инфляцию) могут оказать давление на американскую валюту.