МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду утром символически укрепляется к доллару и так же незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск снижается на 5 копеек, до 73,65 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 90,15 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent тем временем опускается на 0,76%, до 68,2 доллара за баррель.

На валютном рынке без особых перемен, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Доллар обосновался чуть ниже 74 рублей и вполне может остаться там, пока идет налоговый период, но девальвация рубля – вопрос лишь времени, полагает аналитик.