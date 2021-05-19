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2021
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Курс рубля слабо колеблется около уровней вчерашнего закрытия
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Рубль в среду утром символически укрепляется к доллару и так же незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск... ПРАЙМ, 19.05.2021
торги, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду утром символически укрепляется к доллару и так же незначительно снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.50 мск снижается на 5 копеек, до 73,65 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 90,15 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent тем временем опускается на 0,76%, до 68,2 доллара за баррель.
На валютном рынке без особых перемен, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Доллар обосновался чуть ниже 74 рублей и вполне может остаться там, пока идет налоговый период, но девальвация рубля – вопрос лишь времени, полагает аналитик.