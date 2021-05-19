МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 2,14 копейки, составив 73,6778 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,6992 рубля за доллар.