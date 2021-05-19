МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в среду упала ниже 35 тысяч долларов впервые со 2 февраля, свидетельствуют данные торгов. Биткоин подешевел уже на 20% на новостях из Китая

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.00 мск падал в цене на 20,4% — до 34,9 тысячи долларов, а самая низкая цена за сутки достигала 34 488 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 24,3% — до 33 тысяч долларов. Динамика везде приводится за сутки.

По котировкам биткоина в среду ударило заявление трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Газета Financial Times привела газета заявление группы, в котором было сказано, что это не реальная, а виртуальная валюта, которая не может и не должна использоваться в качестве валюты на рынке.

Биткоин 14 апреля обновил очередной исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда криптовалюта потеряла уже почти половину стоимости.