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Цена биткоина упала ниже $35 тысяч впервые со 2 февраля
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Цена биткоина в среду упала ниже 35 тысяч долларов впервые со 2 февраля, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 19.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в среду упала ниже 35 тысяч долларов впервые со 2 февраля, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.00 мск падал в цене на 20,4% — до 34,9 тысячи долларов, а самая низкая цена за сутки достигала 34 488 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 24,3% — до 33 тысяч долларов. Динамика везде приводится за сутки.
По котировкам биткоина в среду ударило заявление трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии Китая о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты. Газета Financial Times привела газета заявление группы, в котором было сказано, что это не реальная, а виртуальная валюта, которая не может и не должна использоваться в качестве валюты на рынке.
Биткоин 14 апреля обновил очередной исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда криптовалюта потеряла уже почти половину стоимости.