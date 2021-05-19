МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биткоин упал в цене более чем в 2 раза с апрельского исторического максимума и в среду впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Цена биткоина упала ниже $35 тысяч впервые со 2 февраля

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.13 мск падал в цене на 29% — до 31,4 тысячи долларов, а самая низкая цена за сутки достигала 30 тысяч долларов ровно. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 29,8% — до 30 858 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин 14 апреля обновил очередной исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.