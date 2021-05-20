Доллар коррекционно дешевеет после роста на протоколе ФРС США
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после роста днем ранее на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.49 мск курс евро рос до 1,2195 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,07 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 90,05 пункта.
Курс доллара в четверг снижается к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после того, как протокол заседания ФРС США днем ранее вызвал его укрепление. Так, индекс доллара вырос на 0,52% после публикации итогов апрельского заседания Федрезерва США, в рамках которого регулятор отметил резкий рост экономической активности, но при этом предупредил, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей под влиянием пандемии коронавируса. Кроме того, ФРС пишет, что ряд участников заседания предположили, что в случае быстрого прогресса в экономике "может быть уместно в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана по корректировке темпов выкупа активов".
"Протокол указывает на то, что "центробанк" США может начать обсуждение снижения денежно-кредитного стимулирования в ближайшем будущем. Тем не менее, ФРС также отметил, что недавний рост инфляции был в основном временным, что говорит о том, что ФРС может допустить временное ускорение инфляции", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Daily FX.
https://1prime.ru/Forex/20210520/833708463.html