МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после роста днем ранее на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания

По состоянию на 9.49 мск курс евро рос до 1,2195 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,07 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 90,05 пункта.

Курс доллара в четверг снижается к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после того, как протокол заседания ФРС США днем ранее вызвал его укрепление. Так, индекс доллара вырос на 0,52% после публикации итогов апрельского заседания Федрезерва США, в рамках которого регулятор отметил резкий рост экономической активности, но при этом предупредил, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей под влиянием пандемии коронавируса. Кроме того, ФРС пишет, что ряд участников заседания предположили, что в случае быстрого прогресса в экономике "может быть уместно в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана по корректировке темпов выкупа активов".

"Протокол указывает на то, что "центробанк" США может начать обсуждение снижения денежно-кредитного стимулирования в ближайшем будущем. Тем не менее, ФРС также отметил, что недавний рост инфляции был в основном временным, что говорит о том, что ФРС может допустить временное ускорение инфляции", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Daily FX.