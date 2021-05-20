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Рубль в четверг утром вышел в умеренный плюс к доллару и евро после неопределенной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 20.05.2021
валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром вышел в умеренный плюс к доллару и евро после неопределенной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск снижался на 17 копеек — до 73,62 рубля, курс евро — также на 17 копеек, до 89,78 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,72% — до 67,14 доллара за баррель.
Доллар продолжает консолидацию чуть ниже 74 рублей, не реагируя на внешние раздражители, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Аналитик не ожидает серьезных колебаний курса российской валюты в четверг. По его мнению, практически нет шансов, что доллар пробьет вниз сильную поддержку на уровне 73 рубля, поэтому стоит готовиться к возобновлению плавного ослабления российской валюты.