МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром вышел в умеренный плюс к доллару и евро после неопределенной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Доллар коррекционно дешевеет после роста на протоколе ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск снижался на 17 копеек — до 73,62 рубля, курс евро — также на 17 копеек, до 89,78 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,72% — до 67,14 доллара за баррель.

Доллар продолжает консолидацию чуть ниже 74 рублей, не реагируя на внешние раздражители, говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Аналитик не ожидает серьезных колебаний курса российской валюты в четверг. По его мнению, практически нет шансов, что доллар пробьет вниз сильную поддержку на уровне 73 рубля, поэтому стоит готовиться к возобновлению плавного ослабления российской валюты.