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2021
https://1prime.ru/Forex/20210520/833710886.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,77 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки — до 89,7708 рубля, курс доллара — на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 20.05.2021
евро, валюты, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки — до 89,7708 рубля, курс доллара — на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19,09 копейки, составив 80,8772 рубля.