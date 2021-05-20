МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки — до 89,7708 рубля, курс доллара — на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19,09 копейки, составив 80,8772 рубля.