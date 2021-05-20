МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем по отношению к евро после "отскока" днем ранее, произошедшего после публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск курс евро рос до 1,2186 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,97 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 90,14 пункта.
Курс доллара в четверг вернулся к снижению к евро после роста днем ранее. До этого американская валюта снижалась к европейской четыре дня подряд, потеряв за это время 1,2%. Днем ранее поддержку курсу доллара оказали новости ФРС, которая в своем протоколе апрельского заседания рассказала, что несколько участников высказались за возможное начало обсуждение плана корректировки темпов выкупа активов на ближайших заседаниях в условиях продолжения восстановления экономики.
Аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отметили, что протокол заседания ФРС обеспечил доллару небольшое восстановление, которое между тем оказалось временным. "Некоторые статданные в США в последнее время были слабее ожиданий, и ФРС нужно несколько месяцев хороших данных, прежде чем начать обсуждать сокращения ", — считают эксперты Uniсredit, и считают, что обсуждение начнется в сентябре.
Позднее в четверг трейдеры ждут еженедельной статистики с американского рынка труда. Так, по прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось до 450 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели в 473 тысячи. Это может быть уже третья неделя, когда показатель находится на минимальном уровне с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч.
https://1prime.ru/Forex/20210520/833711214.html