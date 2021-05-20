МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в четверг днем по отношению к евро после "отскока" днем ранее, произошедшего после публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,60 рубля

По состоянию на 12.45 мск курс евро рос до 1,2186 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,97 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 90,14 пункта.

Курс доллара в четверг вернулся к снижению к евро после роста днем ранее. До этого американская валюта снижалась к европейской четыре дня подряд, потеряв за это время 1,2%. Днем ранее поддержку курсу доллара оказали новости ФРС, которая в своем протоколе апрельского заседания рассказала, что несколько участников высказались за возможное начало обсуждение плана корректировки темпов выкупа активов на ближайших заседаниях в условиях продолжения восстановления экономики.

Аналитики Uniсredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отметили, что протокол заседания ФРС обеспечил доллару небольшое восстановление, которое между тем оказалось временным. "Некоторые статданные в США в последнее время были слабее ожиданий, и ФРС нужно несколько месяцев хороших данных, прежде чем начать обсуждать сокращения ", — считают эксперты Uniсredit, и считают, что обсуждение начнется в сентябре.

Позднее в четверг трейдеры ждут еженедельной статистики с американского рынка труда. Так, по прогнозам аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось до 450 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели в 473 тысячи. Это может быть уже третья неделя, когда показатель находится на минимальном уровне с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч.