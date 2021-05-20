МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и евро на фоне продолжающегося поступления позитивных геополитических сигналов.

Снижение рынка нефти и неоднородная динамика фондовых рынков отчасти компенсируется ростом большинства "развивающихся" валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.30 мск снижался на 13 копеек, до 73,66 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 89,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта днем повышается против доллара и евро, отыгрывая сохранение позитивного геополитического фона. Так, накануне встречи с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Кремль считает позитивным сигналом отмену санкций против Nord Stream 2

Сама же встреча стала позитивным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это продолжает уменьшать геополитический дисконт в курс рубля.

При этом цены на нефть, продолжают падать и теряют 1,8% до 65,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, основное соглашение по вопросу ядерной сделки было достигнуто.

Ранее о намерении США отменить основные антииранские санкции сообщал замглавы МИД Ирана, представляющий страну на переговорах в Вене, Аббас Аракчи. Он заявлял о соглашении об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, однако Иран продолжает переговоры, чтобы добиться отмены всех санкций.

"Развивающиеся" валюты в четверг преимущественно растут, отчасти компенсируя нефтяной негатив и неопределенность в динамике западных фондовых индексов.

Инвесторы оценивают протокол апрельского заседания Федрезерва США, в рамках которого ФРС отметила резкий рост экономической активности, но при этом предупредила, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей под влиянием пандемии коронавируса.

Игроки валютного рынка РФ оценивают сообщения о том, что Минфин России размещает два транша еврооблигаций, номинированных в евро: 15-летние евробонды в евро и доразмещает бумаги с погашением в ноябре 2027 года.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю сейчас на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает консолидироваться, в основном отыгрывая динамику доллара и евро на мировом рынке, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть падают более чем на 1%

"Для доллара прогнозный диапазон находится в границах 73,5-74,2 рубля, для евро 89,2-90,4 рубля. Сейчас не наблюдается значимых рыночных или новостных драйверов, способных вывести курсы из достигнутого равновесия", — добавляет он.

Доллар может снизиться до 73,5 рубля, поскольку общий геополитический фон благоприятен для российской валюты, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Рынки ждут встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, которая должна пройти в ближайшие недели. По-видимому, уже после нее может быть согласована встреча президентов России и США", — добавляет он, рассуждая о курсообразующих факторах рубля.