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В России испортилось качество фальшивых денег
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Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом рассказал в интервью... ПРАЙМ, 20.05.2021
фальшивые деньги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" зампред Центробанка России Михаил Алексеев.
По его мнению, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере.
В целом на миллион банкнот в обращении приходится только семь подделок. Алексеев добавил, что в Великобритании тот же показатель равняется 112 банкнотам, а в еврозоне — 23.
Он также добавил, что модернизация банкнотного ряда видится ведомству необходимой, ведь технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников.