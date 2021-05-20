МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" зампред Центробанка России Михаил Алексеев.

По его мнению, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере.

В целом на миллион банкнот в обращении приходится только семь подделок. Алексеев добавил, что в Великобритании тот же показатель равняется 112 банкнотам, а в еврозоне — 23.

Он также добавил, что модернизация банкнотного ряда видится ведомству необходимой, ведь технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников.