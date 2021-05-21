Экономист оценил, как встреча Путина и Байдена поменяет курс рубля
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Если саммит с участием лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоится и пройдет успешно, то у российской валюты есть несомненный шанс на стабилизацию ситуации, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиту Масленникова.
Поясняется, что летом текущего 2021 года президенты двух стран могут провести переговоры. Как ранее заявлял глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшие несколько недель, однако где и когда конкретно — все еще неизвестно.
Этих переговоров представителей двух стран ждут не только политологи, но и экономисты. В частности, считает Масленников, общение Путина и Байдена может определить дальнейшее развитие рубля.
"Пока что он в том коридоре, в котором и должен быть, — 73-75 рублей за доллар. К концу года ожидается 72-73 рубля, возможно небольшое ослабление. Если состоится саммит с участием президентов, то может возникнуть некая пауза: американцы поставят себе жирный крестик в своей российской повестке", — отметил он.
Эксперт добавил, что встреча может оказать краткосрочный позитивный эффект на рубль, который пойдет валюте России на пользу.
"Главное, чтобы не было резкого ухудшения, а у нас, если встреча президентов пройдет хорошо, есть на это шанс", — подытожил специалист.
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