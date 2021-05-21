МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Если саммит с участием лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоится и пройдет успешно, то у российской валюты есть несомненный шанс на стабилизацию ситуации, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиту Масленникова. Названа одна из причин роста цен на все продукты

Поясняется, что летом текущего 2021 года президенты двух стран могут провести переговоры. Как ранее заявлял глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшие несколько недель, однако где и когда конкретно — все еще неизвестно.

Этих переговоров представителей двух стран ждут не только политологи, но и экономисты. В частности, считает Масленников, общение Путина и Байдена может определить дальнейшее развитие рубля.

"Пока что он в том коридоре, в котором и должен быть, — 73-75 рублей за доллар. К концу года ожидается 72-73 рубля, возможно небольшое ослабление. Если состоится саммит с участием президентов, то может возникнуть некая пауза: американцы поставят себе жирный крестик в своей российской повестке", — отметил он.

Эксперт добавил, что встреча может оказать краткосрочный позитивный эффект на рубль, который пойдет валюте России на пользу.

"Главное, чтобы не было резкого ухудшения, а у нас, если встреча президентов пройдет хорошо, есть на это шанс", — подытожил специалист.