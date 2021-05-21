МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром символически снижается к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался на 1 копейку — до 73,54 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,92 рубля.

На старте доллар рос на 3 копейки, евро – на 7 копеек. Эксперты сообщили о резком росте числа киберпреступлений в России

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,14% — до 65,2 доллара за баррель.