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2021
https://1prime.ru/Forex/20210521/833719063.html
Курс рубля мало меняется к доллару и евро
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром символически снижается к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался... ПРАЙМ, 21.05.2021
евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром символически снижается к доллару и к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышался на 1 копейку — до 73,54 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 89,92 рубля.
На старте доллар рос на 3 копейки, евро – на 7 копеек.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,14% — до 65,2 доллара за баррель.