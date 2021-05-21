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2021
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Курс рубля слегка снижается к доллару и евро
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Рубль в пятницу символически снижается относительно доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск повышался на 6 копеек — до... ПРАЙМ, 21.05.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу символически снижается относительно доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск повышался на 6 копеек — до 73,59 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,95 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,06% — до 65,15 доллара за баррель.
Доллар сейчас торгуется вблизи отметки 73,5 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". У него сильная поддержка 73 рублей, поводов для пробития которой нет, отмечает аналитик.
"Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования", — добавляет Антонов.