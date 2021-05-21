МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу символически снижается относительно доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжает дешеветь к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск повышался на 6 копеек — до 73,59 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 89,95 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,06% — до 65,15 доллара за баррель.

Доллар сейчас торгуется вблизи отметки 73,5 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". У него сильная поддержка 73 рублей, поводов для пробития которой нет, отмечает аналитик.

"Не исключено, что сегодня под вечер мы увидим повышенный спрос на валюту из-за традиционного по пятницам сокращения рублевых позиций и их хеджирования", — добавляет Антонов.