МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 2,04 копейки, составив 73,5803 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,6007 рубля за доллар.