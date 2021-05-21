МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс рубля повышается против доллара и евро при удорожании нефтяных котировок. Цены на нефть растут после трех дней падения

Рост западных фондовых индексов и фьючерсов сигнализирует о повышенном спросе на рисковые активы, что также позитивно для курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск снижается на 14 копеек, до 73,39 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 89,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ НА НЕФТИ

Российская валюта днем повышается против доллара и евро, отыгрывая позитивные внешние сигналы. Так, цены на нефть сорта Brent растут на 1,1%, до 65,8 доллара за баррель. Рынок корректирует предыдущее падение.

В частности, за три дня нефть подешевела суммарно на 6,3%, что было связано с ожиданиями поставок из Ирана. Днем ранее президент этой страны Хасан Роухани заявил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении республики, в том числе в сферах нефти и нефтехимии. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,58 рубля

Инвесторы также обратили внимание на новости о том, что иностранные инвесторы выкупили 53% (из 1 миллиарда евро) новых 15-летних еврооблигаций РФ в евро и 35% (из 0,5 миллиарда) доразмещаемых бумаг с погашением в 2027 году.

Фондовые фьючерсы в США в основном повышаются, что в целом также создает позитивный фон для рисковых активов.

Инвесторы ожидают выхода ряда макроэкономических статданных, которые укажут на состояние мировой экономики. В частности, по консенсус-прогнозу количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле выросло до 6,09 миллиона с 6,01 миллиона месяцем ранее.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю сейчас на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль пытается выйти вверх из двухнедельной консолидации, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Если доллар закрепится под отметкой 73,4 рубля, мы можем увидеть ускорение нисходящего движения в район 73 рублей. В этом случае евро может снизиться до значения 89,4 рубля", — оценил он. Доллар пока не желает сдавать данный рубеж рублю

За последнюю неделю рубль укрепился примерно на 0,7% к доллару, что в целом можно считать средним результатом на общем фоне динамики валют EM, в свою очередь оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"В ближайшие сессии рубль продолжит получать помощь на локальном рынке от налогового периода, однако с его окончанием ближе к концу месяца российская валюта, соответственно, лишиться одного из заметных факторов поддержки", — добавляет он.