МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило отмену с 1 июля 2021 года требования о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило проект об исполнении бюджета за 2020 год

Законопроект предусматривает отмену с 1 июля 2021 года требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортёрами.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроект разрешает несырьевым экспортерам зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Лукашенко призвал координировать меры по поддержанию курсов валют в ЕАЭС

Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия постепенно идет по пути либерализации валютного контроля, поскольку репатриация выручки и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта.

Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, поясняли в министерстве.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года.