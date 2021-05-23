МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. У рубля на новой торговой неделе есть все возможности для укрепления, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 руб. к долл. и 88,5-91 руб. к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов", — отметил собеседник издания.

Ключевыми факторами, определяющими движения российской валюты, станут спрос на рисковые активы в мире, а также динамика нефтяных цен и данные о подготовке к встрече президентов России и США.

Как завил госсекретарь США по итогам переговоров Лаврова и Блинкена, встреча президентов может состояться в ближайшие недели. По мнению эксперта, саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля.

Рублю поддержку также окажет пик налоговых выплат: во вторник и пятницу — 25 и 28 мая — компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

"По нашим оценкам, суммарный объем выплат превысит 1 триллион рублей. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли", — добавил он.

Также спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции, Египта и других популятрых в мирное время у россиян направлений.

Некоторым риском для российской валюты является очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Он состоится во вторник, 25 мая. Повышается вероятность того, что США ослабят санкционное давление на Иран. Это в свою очередь приведет к возвращению иранской нефти на рынок.

"При этом мы полагаем, что в случае повышения давления на нефтяные цены страны ОПЕК+ могут замедлить наращивание собственной добычи в предстоящие месяцы и поддержать баланс на рынке", — подытожил Васильев.