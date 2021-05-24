МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сравнивать силу доллара с 30-летней давностью не приходится. Появилось евро, так же некоторые развивающие страны как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту, а на крайний случай не в доллары, а евро. Доллар стал конкурировать в каком-то смысле за так называемое звание тихой гавани, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян. Экономист оценил, как встреча Путина и Байдена поменяет курс рубля

По его мнению, основные конкуренты доллара — евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.

"У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики представляющей ту или иную валюту или экономический перекос", — говорит финансист.

Например, канадская экономика сильно зависит от добывающего сектора и валюта более волатильна, чем доллар. Британский фунт после Brexit и ожидаемого референдума независимости Шотландии не воспринимается как безопасная валюта, пояснил Мкртчян.

Основной связанный с долларом риск — это инфляция и ее ожидания. Пока что федеральной резервной системе США удаётся управлять ожиданиями и не позволять инфляции выскочить за планируемый диапазон. Но все же риск повышения инфляции и как следствие падения курса доллара к другим валютам — реалистичный сценарий, отмечает он.

В качестве диверсификации от такого риска Мкртчян советует присмотреться к сырьевым товарам — например, золоту и европейской валюте.

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