МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром падает на 6%, до 34,9 тысячи долларов, криптовалюта торгуется заметно ниже уровня пятницы, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном растут в начале недели

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.56 мск падает в цене на 6,3%, до 34,87 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 7,6%, до 34,62 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Торги биткоина остаются волатильными в понедельник после падения в выходные. Так, за выходные криптовалюта подешевела с 40 тысяч долларов в пятницу днем до 31,1 тысячи долларов в воскресенье вечером, суточное снижение достигало 16%. За ночь воскресенья показатель несколько восстановился до 35 тысяч долларов, но показывает снижение в суточном выражении.

Трейдеры реагировали на новости из Китая. Как сообщалось ранее, власти Китая заявили, что перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами. На совещании, созванном Комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета подчеркивалось, что власти намерены бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.

Сдерживали биткоин и другие факторы. Так, недавно опубликованное предложение администрации президента США Джо Байдена по контролю за соблюдением налоговой дисциплины включает в себя предлагаемое требование о том, чтобы о переводах криптовалюты на сумму свыше 10 тысяч долларов сообщалось в Службу внутренних доходов.

Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, криптовалюта стала в 1,9 дешевле к этому рекорду.