МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром символически укрепляется к доллару и умеренно снижается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск снижался на 3 копейки, до 73,57 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 89,71 рубля.

В начале торгов доллар повышался на 4 копейки, евро — на 5 копеек.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,02%, до 67,03 доллара за баррель.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает спокойствие на внутреннем валютном рынке. В России по эскроу уже построено почти девять миллионов "квадратов" жилья

"Пока рубль получает поддержку от налогового периода, но вот-вот она закончится. Сил и драйверов для пробоя сильной поддержки по паре доллар-рубль нет. Скорее всего, мы вновь увидим уход пары чуть выше отметки 74 рублей", — прогнозирует аналитик.

На этой неделе Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка ожидает стабилизации национальной валюты в диапазоне 73-74 рублей за доллар. В качестве основных причин аналитик называет завершение налогового периода и снижение нефтяных цен.