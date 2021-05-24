МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 5,37 копейки, составив 73,5266 рубля, свидетельствуют данные биржи. Что толкает Китай сворачивать рынок криптомайнинга

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,5803 рубля за доллар.