МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем снижается к другим мировым валютам на фоне ослабления волатильности на валютном рынке, подталкивающей инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,53 рубля

По состоянию на 12.22 мск курс евро рос до 1,2203 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2176 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,92 с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,95 пункта.

Доллар США, который считается надежным активом, дешевеет в понедельник днем на фоне низкой волатильности на валютном рынке, которая увеличивает склонность инвесторов к приобретению более рисковых активов.

"Низкий уровень волатильности должен по-прежнему способствовать стремлению инвесторов к риску на валютных рынках и, вероятно, спровоцирует отказ от активов США в пользу активов других восстанавливающихся после пандемии экономик", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.