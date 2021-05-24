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2021
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Доллар снижается к евро и иене на низкой волатильности валютного рынка
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Курс доллара в понедельник днем снижается к другим мировым валютам на фоне ослабления волатильности на валютном рынке, подталкивающей инвесторов к риску, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 24.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем снижается к другим мировым валютам на фоне ослабления волатильности на валютном рынке, подталкивающей инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.22 мск курс евро рос до 1,2203 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2176 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,92 с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,95 пункта.
Доллар США, который считается надежным активом, дешевеет в понедельник днем на фоне низкой волатильности на валютном рынке, которая увеличивает склонность инвесторов к приобретению более рисковых активов.
"Низкий уровень волатильности должен по-прежнему способствовать стремлению инвесторов к риску на валютных рынках и, вероятно, спровоцирует отказ от активов США в пользу активов других восстанавливающихся после пандемии экономик", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.