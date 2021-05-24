МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки — до 89,6877 рубля, курс доллара — на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля, следует из данных Банка России. Фьючерсы на индексы США растут на ослаблении опасений за инфляцию

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,51 копейки, составив 80,7991 рубля.