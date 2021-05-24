2021-05-24T14:08:00+03:00
2021-05-24T14:08:48+03:00
2021-05-24T14:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210524/833738534.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 89,69 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки — до 89,6877 рубля, курс доллара — на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 24.05.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83289/63/832896360.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83289/63/832896360.jpg
https://1prime.ru/images/83289/63/832896359.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83289/63/832896359.jpg
https://1prime.ru/images/83289/63/832896347.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83289/63/832896347.jpg
https://1prime.ru/Index/20210524/833738131.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки — до 89,6877 рубля, курс доллара — на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,51 копейки, составив 80,7991 рубля.