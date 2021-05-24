МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций днем в понедельник снижается по основным фондовым индексам после утреннего открытия в плюсе — несмотря на позитивный рыночный внешний фон политическая компонента продолжает действовать негативно, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.35 мск уменьшается на 0,18%, до 3653,77 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1560,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 15 копеек, до 73,75 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 90,06 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,34%, до 67,24 доллара за баррель. Европейские фондовые индексы и фьючерсы на индексы в США незначительно прибавляют. Банк России усилит поведенческий надзор за финансовыми организациями

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ДИНАМИКА

Благодаря позитивному внешнему фону на открытии российский рынок акций продемонстрировал кратковременный восходящий импульс, но затем сдал позиции из-за умеренной просадки глобальных фондовых индексов, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

В понедельник российский фондовый рынок показывает переменчивую динамику на середину торгов, констатирует Артемий Шамшуков из ГК "Финам". По его мнению, благоприятными факторами выступают относительно благоприятный внешний фон, а также рост нефтяных котировок марки Brent. Причиной последнего можно назвать зарождающийся шторм на территории Мексиканского залива, уточняет аналитик.

Но политическая повестка противоречива, продолжает Шамшуков. "С одной стороны, наблюдается некоторое снижение геополитической напряженности вокруг РФ на данный момент в силу возможных переговоров Путина и Зеленского. С другой, инцидент с перехватом самолета в Беларуси может иметь негативное влияние и на российские площадки", — рассуждает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Института стволовых клеток человека дорожают на 8,71% на сообщении о подаче компанией документов на клинические испытания новой вакцины от коронавируса.

В лидерах роста понедельника также акции ОВК (+4,95%), "Уралсиба" (+3,33%), Центрального телеграфа (обыкновенные бумаги дорожают на 1,68%, префы – на 3,04%), "Мечела" (+2,98%), "Русснефти" (+2,34%), "Аэрофлота" (+1,19%), расписки "Глобалтранса" (+2%), Ozon (+1,58%) и "Ленты" (+1,38%), акции "Русгидро" (+1,32%),

Заметно подешевели к середине дня префы банка "Санкт-Петербург" (−8,4%), ЦМТ (−1,57%), акции "Росинтера" (−2,35%), "Россетей" (обыкновенные на 1,13%, привилегированные – на 1,32%), ЗИЛа (−1,1%), "Русала" (−1,08%), Petropavlovsk (−1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Динамика российского рынка акций будет разнонаправленной, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка. Тем не менее, восстановление цен на нефть поддержит акции нефтегазового сектора и бумаги банков, прогнозирует он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном максимуме 3700 пунктов, у индекса РТС — на пятничной вершине 1574 пункта, оценивает перспективы Бабин.

Без возобновления устойчивого роста мировых рынков российским фондовым индексам будет трудно преодолеть эти технические препятствия, предполагает эксперт.