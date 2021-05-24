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2021
https://1prime.ru/Forex/20210524/833740215.html
Биткоин дорожает почти на 14%, торгуясь в районе $38 тысяч
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Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается после двухдневных распродаж — рост составляет уже около 14%, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 24.05.2021
торги, биткоин, криптовалюта, новости, финансы, рынки, валюта, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается после двухдневных распродаж — рост составляет уже около 14%, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.11 мск растет в цене на 13,8%, до 38,07 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 14,3%, до 38,12 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин перешел к росту после очередного витка распродаж с вечера пятницы. Криптовалюта подешевела с 41,8 тысячи долларов в пятницу до 31,1 тысячи долларов в воскресенье вечером.
Трейдеры реагировали на новости из Китая, где власти заявили о необходимости решительных мер в отношении майнинга и торговли биткоинами. На совещании, созванном комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета, подчеркивалось, что власти намерены бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.