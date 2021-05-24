МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается после двухдневных распродаж — рост составляет уже около 14%, свидетельствуют данные торгов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Банк России усилит поведенческий надзор за финансовыми организациями

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.11 мск растет в цене на 13,8%, до 38,07 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 14,3%, до 38,12 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин перешел к росту после очередного витка распродаж с вечера пятницы. Криптовалюта подешевела с 41,8 тысячи долларов в пятницу до 31,1 тысячи долларов в воскресенье вечером.

Трейдеры реагировали на новости из Китая, где власти заявили о необходимости решительных мер в отношении майнинга и торговли биткоинами. На совещании, созванном комитетом по финансовой стабильности и развитию Госсовета, подчеркивалось, что власти намерены бороться с деятельностью, связанной с биткоинами.