МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты выше 1,22 доллара.

Позитивный внешний фон для курса рубля отчасти нивелируется возросшими внешнеполитическими рисками.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.36 мск снижается на 10 копеек, до 73,50 рубля, курс евро повышается на 22 копейки, до 89,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ САЖАЮТ НА САМОЛЁТЕ

Российская валюта повышается против доллара и, в большей степени, снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара. Инвесторы склонны к приобретению более рисковых активов, которыми в основной валютной паре считается евро.

При этом экономический внешний фон позитивен для рубля. Цены на нефть продолжают идти вверх в направлении 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 2,2%, до 67,8 доллара за баррель.

Западные фондовые индексы в основном повышаются, что в целом создает позитивный фон для рисковых активов, в том числе и для рубля. Инвесторы отыгрывают постепенное снижение уровня опасений относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику в мире.

Косвенную поддержку рублю оказывают и слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ставки по вкладам в России будут повышаться и снова начнут устойчиво покрывать инфляцию. Таким образом, руководитель финансового регулятора не ожидает смягчения монетарной политики, что традиционно поддерживает национальную валюту.

Однако позитивный внешний фон для курса рубля частично нивелируется возросшими политическими рисками в связи с незапланированной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием летевшего в нем из Афин в Вильнюс оппозиционера Романа Протасевича. "Инцидент с самолетом в Беларуси может иметь негативное влияние и на российские площадки", — считает Артемий Шамшуков из ГК "Финам".

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,15%, евро повышается на 0,25%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Предстоящие налоговые выплаты (25 и 28 мая) и подготовка экспортеров к летнему сезону дивидендов (когда экспортеры концертируют валюту в рубли для выплат) обещают сохранение поддержки для курса рубля в ближайшие недели, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Впрочем, к концу мая ожидаются первые выплаты дивидендов по Сбербанку и "Новатэку", что может сдержать рост рубля и добавить волатильности, поскольку часть этих дивидендов может пойти на покупку валюты. Пока продолжаем ориентироваться на диапазон 73-74 рубля за доллар и по-прежнему смотрим на рубль умеренно оптимистично", — добавил он.

Рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику в рамках консолидации, периодически незначительно обновляя двухмесячный максимум к доллару на фоне его слабости на внешнем рынке, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В отсутствие значимых драйверов доллар останется, скорее всего, в диапазоне 73,3–74 рубля, евро — 89,2–90,4 рубля", — заключает он.