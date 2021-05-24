МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и иене на фоне общего подъема рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро рос до 1,2221 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2179 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,7 с уровня прошлого закрытия в 108,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 89,83 пункта.

Снижению курса доллара в начале текущей недели способствует общерыночный оптимизм, вызывающий рост спроса на рисковые активы. Беспокойство инвесторов относительно ускорения инфляции и ее влияния на политику мировых центробанков, в частности, Федрезерва США, постепенно ослабевает.

В протоколе апрельского заседания американского регулятора, опубликованном на прошлой неделе, отмечалось, что обсуждения сокращения объема выкупа активов могут начаться уже на ближайших заседаниях. Фондовые рынки негативно отреагировали на это заявление, в то время как курс доллара перешел к росту.

Аналитики Unicredit, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидают, что политика Федерезва США в ближайшее время останется мягкой. Это, по мнению аналитиков, увеличит объем торговли пары евро к доллару, и диапазон курса евро против доллара составит 1,225-1,215 доллара за евро.