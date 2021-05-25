МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. вРоссийская национальная валюта достаточно настойчиво прокладывает себе дорогу к максимумам, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

"Рубль настойчиво прокладывает себе дорогу к локальным максимумам, отбросив доллар до 73,5 накануне. Динамика против евро не столь однозначная и больше похожа на затянувшийся боковик", — рассказал эксперт.

Он добавил, что в этой ситуации стоит помнить, что значительную часть времени евро проводит ниже отметки 90 рублей. Это указывает на локальную победу покупателей рубля.

"Хотя по валютной паре доллар/рубль проходят в примерно в 10 раз большие объемы, чем по паре евро/рубль, все же динамика в евро весьма показательна", — отметил специалист. Стоит помнить, что с Евросоюзом у России наиболее тесные торговые и географические связи.

К тому же, отметил собеседник, мы продолжаем верить, что над долларом нависает специфическое давление. Это заставляет американскую валюту отступать по широкому спектру активов.

В таких условиях стабильность или продвижение российского рубля в рост против евро стоит воспринимать как признак внутренней силы.

"Вялость динамики в последнее время можно рассматривать двояко. Это может быть как неспособность или нежелание покупателей рубля толкать котировки далее, упершись в важные технические уровни", — отметил Купцикевич.

Но вполне можно ждать, что рынки сейчас ищут достойный повод для того, чтобы разрешить затянувшуюся консолидацию. Первым таким поводом могут стать слухи либо фактические заявления по договоренностям президентов США и России Байдена и Путина в будущем месяце.

"Если так, то нынешнее затишье обещает быть недолгим. Впрочем, будет слишком наивно говорить лишь об одностороннем варианте развития событий", — пояснил он.

Эксперт прогнозирует, что тогда рубль действительно может оказаться под серьезным давлением и вновь отойти от нижней границы торгового диапазона последнего полугодия. Это может случиться и по геополитическим причинам, и в случае резкого давления на нефть и котировки металлов на мировых рынках.

"Тем не менее нашим базовым сценарием пока остается то, что мы наблюдаем консолидацию перед дальнейшим восстановлением рубля к доллару и, в меньшей степени, евро. Подтвердить наш сценарий на этой неделе сможет продвижение ниже 89 за евро и 73 за доллар. Этот небольшой шаг способен серьезно оживить покупателей российской валюты и ускорить ее укрепление", — подытожил он.