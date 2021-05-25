МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром умеренно укрепляется к доллару на дорожающей нефти и символически снижается к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск снижался на 18 копеек — до 73,32 рубля, курс евро повышался на 4 копейки — до 89,79 рубля.

В начале торгов доллар снижался на 2 копейки, евро поднимался на 13 копеек.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост и символически дорожает на 0,06% — до 68,41 доллара за баррель. Медь дорожает на фоне удешевления доллара

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает, что доллар вряд ли закрепится ниже 73 рублей, поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля.

"Сегодня с утра цены на нефть продолжают расти, что вместе с повышением спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов может способствовать укреплению национальной валюты ближе к нижней границе диапазона 73–74 рубля за доллар", — прокомментировал в свою очередь Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.