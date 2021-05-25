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Рубль во вторник торгуется без единой динамики
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Рубль во вторник утром умеренно укрепляется к доллару на дорожающей нефти и символически снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 25.05.2021
торги, курсы валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром умеренно укрепляется к доллару на дорожающей нефти и символически снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск снижался на 18 копеек — до 73,32 рубля, курс евро повышался на 4 копейки — до 89,79 рубля.
В начале торгов доллар снижался на 2 копейки, евро поднимался на 13 копеек.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent замедлил рост и символически дорожает на 0,06% — до 68,41 доллара за баррель.
Алексей Антонов из компании "Алор брокер" считает, что доллар вряд ли закрепится ниже 73 рублей, поэтому лучше искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля.
"Сегодня с утра цены на нефть продолжают расти, что вместе с повышением спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов может способствовать укреплению национальной валюты ближе к нижней границе диапазона 73–74 рубля за доллар", — прокомментировал в свою очередь Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.