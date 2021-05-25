МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 13,03 копейки, составив 73,3963 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,5266 рубля за доллар.