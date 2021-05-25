МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились во вторник днем на фоне ряда статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск курс евро рос до 1,2259 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2215 доллара за евро. До публикации статистики в Германии евро стол около 1,223 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,77 с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 89,58 пункта.

Трейдеры во вторник отыгрывают статистику из Германии. Так, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в мае вырос до максимума за два года в 99,2 пункта, что превзошло прогнозы аналитиков.

В то же время, по окончательным данным, ВВП Германии в первом квартале 2021 года снизился на 3,4% в годовом выражении и на 1,8% — в квартальном, хотя первая оценка говорила о сокращении на 3,3% в годовом исчислении и на 1,7% — в квартальном. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,40 рубля

"Резкое сокращение экономики Германии в первом квартале было вызвано в основном слабым частным потреблением и внешней торговли. Излишне говорить, что худшие квартальные показатели экономики Германии после воссоединения были в основном результатом ужесточения локдауна с середины декабря", — сказал экономист банка ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) газете Wall Street Journal после выхода статистики.

В то же время экономист видит возможности для улучшения экономических показателей Германии во втором квартале. Банк ING прогнозирует, что экономика Германии будет быстро восстанавливаться и достигнет докризисного уровня до конца этого года.