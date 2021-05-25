МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки — до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,40 рубля

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,84 копейки, составив 80,8475 рубля.