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2021
https://1prime.ru/Forex/20210525/833747939.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,95 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки — до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 25.05.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки — до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,84 копейки, составив 80,8475 рубля.