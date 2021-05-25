МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Торги валютой на Московской бирже в во вторник, 25 мая, открылись с укреплением рубля. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "Финам" Андрея Маслова, во многом это связано со снижением американской и европейской валюты. Немцы предрекают Арктике "судьбу Крыма"

Американский доллар и евро слабеют из-за заявлений о приверженности ультрамягкой денежно-кредитной политике главой ФРС Джеромом Пауэллом и главой ЕЦБ Кристин Лагард соответственно.

"В целом американский регулятор продолжает придерживаться политики, озвученной еще в начале пандемии Джеромом Пауэллом, и рассматривает ускорение инфляции в США как временный фактор. Инвесторы же, уставшие от низких процентных ставок и пандемии ищут поводы для сомнений в словах представителей ФРС, однако, каждый раз лишь убеждаются в дальнейшем следовании курсу ультрамягкой ДКП. Важным событием для политики ФРС и инвесторов может стать публикация данных о безработице в США за май, которая произойдет 3 июня, и в случае хороших данных (уменьшения безработицы) может дать надежду на пересмотр текущей политики ФРС", — поясняет Маслов.

При этом приверженность европейского регулятора к ультрамягкой ДКП подтвердила и глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она отметила, что сейчас экономика Европы все еще нуждается в монетарной поддержке. Преждевременное сворачивание стимулирующих мер может негативным образом сказаться на наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях.

При этом ряд европейских чиновников говорят о том, что на фоне прогресса вакцинации населения следует задуматься о снижении темпов покупки активов в рамках программы PEPP.

В этой связи комментарии по итогам следующего заседания ЕЦБ, которое намчено на июнь этого года, будут представлять большой интерес для инвесторов.

Помимо этого, отмечает собеседник издания, поддержку российскому рублю оказывает и то, что в конце мая наступает крайний срок для уплаты налогов за предыдущие месяцы и I квартал 2021 года.

Если говорить о связи рубля с курсом нефти, которая традиционно оказывает сильное влияние на российскую валюту, то несмотря на снижение цен на "черное золото" на прошлой неделе, рубль все же укрепился.

"Учитывая все вышеописанные факторы, мы предполагаем, что в среднесрочной перспективе российская валюта будет торговаться в коридоре 71-76 рублей за доллар и 88-91,5 рубля за евро", — подытожил спикер.