МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля продолжает повышаться против доллара и, в большей степени, снижаться к евро, пробив отметку 90 по отношению к европейской валюте.

Прекращение удорожания нефти и неоднозначная динамика курсов "развивающихся" валют отчасти компенсируется ростом мировых фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.57 мск снижается на 7 копеек, до 73,42 рубля, курс евро повышается на 25 копеек, до 90,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта продолжает демонстрировать "боковую" динамику с тенденцией к ослаблению. Российская валюта пытается прибавлять против доллара и снижается к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,225 доллара.

Снижению курса доллара в основной валютной паре способствуют немецкие макроэкономическое показатели. Так, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в крупнейшей экономике Европы в мае вырос до максимума за два года — 99,2 пункта.

Однако "развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики против доллара.

При этом цены на нефть стабилизируются, не решаясь идти на штурм очередной психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent почти не меняется в цене к прошлому закрытию — 68,4 доллара за баррель.

Мировые фондовые индексы тем временем преимущественно растут (как и индекс Мосбиржи). Комментарии представителей Федеральной резервной системы США помогли ослабить опасения насчет того, что растущая инфляция может подавить рост или побудить внезапно ужесточить монетарную политику.

Российская валюта пользуется слабостью американской на форексе, стабильными ценами на нефть и налоговым периодом, резюмирует Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,1%, евро повышается на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль может укрепиться, и доллар опустится примерно до 73 рублей, поскольку экспортеры, вероятно, пока продолжат активно продавать иностранную валюту (в рамках налогового периода), рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Поддержку рублю также может оказать объявление правительства об инвестициях из ФНБ, поскольку это решение приведет к сокращению покупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Дополнительным фактором поддержки для рубля может стать ожидаемое подтверждение встречи Джо Байдена и Владимира Путина", — добавляет он.

"Несмотря на укрепление с 13 мая, рубль не выглядит перекупленным к доллару. Соответственно, тестирование курсом поддержки 73 рубля за доллар все еще выглядит вероятным событием. Однако пробить с первой попытки уровень, скорее всего, не получится", — в свою очередь оценивает Шульгин. Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля

Российская валюта получала поддержку от остаточных продаж валютной выручки в рамках налогового периода, однако к окончанию недели поддержка этого фактора постепенно сойдет на нет, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Санкционная риторика в отношении Белоруссии пока не отражается геополитическими рисками для российского финансового рынка, тем не менее определенное напряжение среди инвесторов традиционно присутствует. Дальнейшее укрепление рубля в сторону 73 рублей против доллара уже сейчас встречает сильное сопротивление, и при любом удобном случае американская валюта сможет быстро вернуться к верхней границе диапазона 73,5-74 рубля", — считает он.