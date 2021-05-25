МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером замедлил темпы роста к иене после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс евро растёт до 1,2247 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2215 доллара за евро, курс доллара к иене — до 108,9 с уровня прошлого закрытия в 108,74 иены. До публикации статистики показатель находился на уровне в 108,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 89,74 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику из США. Так, продажи новых домов в стране в апреле снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 863 тысяч, ожидалось уменьшение показателя на 5%.

Кроме того, индекс доверия потребителей в США, по данным аналитической компании Conference Board, в мае снизился до 117,2 пункта с пересмотренного показателя апреля в 117,5 пункта.

Тем временем индекс делового климата в Германии в мае вырос до максимума с мая 2019 года в 99,2 пункта. Экономист Capital Economics Джессика Хиндс (Jessica Hinds) сказала газете Wall Street Journal, что эти данные указывают на продолжающееся восстановление экономики Германии, несмотря на сохраняющиеся риски для производственного сектора. Она также отметила, что ВВП страны может значительно вырасти в текущем квартале.