МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Депозиты населения России в иностранной валюте в апреле сократились до десятилетнего минимума, а средства на счетах физлиц, напротив, выросли, достигнув исторического максимума, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

На 1 мая валютные депозиты составили 58,9 миллиарда долларов, тогда как 1 января 2011 года они находились на уровне 57,8 миллиарда, а 1 февраля 2011 года – 59,1 миллиарда долларов, отметил эксперт. Исторический же максимум депозитов населения в иностранной валюте был достигнут перед началом международных санкций – 1 марта 2014 года – 85,9 миллиарда долларов, добавил Осадчий.

Вместе с тем средства на счетах населения в иностранной валюте в пересчете на доллары за апрель выросли на 879,4 миллиона долларов, до 32,3 миллиарда, и это исторический максимум. Рублевые же счета в совокупности увеличились на 954 миллиардов рублей и составили 10,1 триллиона рублей, что также стало историческим максимумом, указал эксперт.

"Такое поведение – вытеснение депозитов текущими (в первую очередь, накопительными) счетами – связано с низким уровнем процентных ставок по депозитам как в рублях, так и в иностранной валюте", — пояснил Осадчий.

Из документа ЦБ следует, что отток средств населения с депозитов стабильно продолжался на протяжении всех первых четырех месяцев года. С начала года депозиты в рублях сократились на 552 миллиарда рублей, а депозиты в иностранной валюте — на 2,8 миллиарда долларов, отметил аналитик. За апрель депозиты физлиц сократились на 173 миллиарда рублей, в том числе депозиты в рублях — на 84 миллиарда, в иностранной валюте в пересчете на рубли – на 89 миллиардов рублей, а в пересчете на доллары – на 149,5 миллиона долларов.

За период коронавируса – с 1 марта 2020 года по 1 мая 2021 года — депозиты в рублях сократились на 2,3 триллиона рублей, а депозиты в иностранной валюте сократились на 13 миллиардов долларов, также сообщил эксперт.