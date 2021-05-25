МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубль вечером умеренно снижается и против доллара, и евро, в то время как изменчивая динамика цен на нефть дополняется противоречивыми внешнеполитическими факторами.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.26 мск повышается на 5 копеек, до 73,54 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 89,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта продолжает демонстрировать "боковую" динамику с некоторой тенденцией к ослаблению прежде всего против евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,225 доллара.

Снижению курса доллара в основной валютной паре способствуют макроэкономическое показатели. Так, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в крупнейшей экономике Европы, Германии, в мае вырос до максимума за два года — 99,2 пункта. После этого немецкий индекс DAX в ходе дня дорос даже до исторического максимума.

Однако "развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики против доллара. Другие же мировые фондовые индексы преимущественно снижаются — на американской макростатистике. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 5,9%, до 863 тысяч при прогнозе снижения только на 5%, до 917 тысяч. А индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,2, хотя эксперты ожидали снижения показателя только до 119,2 пункта.

При этом цены на нефть стабилизируются, не решаясь идти на штурм очередной психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent прибавляет 0,2% к прошлому закрытию, достигая 68,5 доллара за баррель. Но днём нефть дешевела.

В итоге рубль более активно реагировал на внешнеполитические факторы. Так, он достаточно резко отвоевал у основных резервных валют около 20 копеек на сообщениях СМИ о том, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится 15-16 июня в Швейцарии. Потом эти сообщения были подтверждены представителями обоих президентов.

Затем пришли противоречивые в плане влияния на рубль сообщения из Европы. Негативно повлияли слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что дискуссии и переговоры с США по поводу "Северного потока 2" еще будут.

Однако позитивом стали ее заявления о том, что подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку этим обстоятельствам. Меркель в ходе обсуждения на саммите ЕС в понедельник также призвала к диалогу с Россией.

В итоге доллар мало меняется к рублю, евро повышается на 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Санкционная риторика в отношении Белоруссии пока не отражается политическими рисками для российского финансового рынка, тем не менее определенное напряжение среди инвесторов традиционно присутствует, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Дальнейшему снижению внешнеполитической напряженности способствуют переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, добавляет он.

Пик налогового периода пройден, а динамика на рынке рублевого долга остается неуверенной, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду доллар может формироваться в пределах 73,3-74,3 рубля", — добавляет он.

Не в пользу рубля в среднесрочной перспективе будет играть инициатива властей об отмене обязательной репатриации валютной выручки для компаний, работающих в сфере несырьевого неэнергетического экспорта, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Эта мера окажет давление на баланс валютной ликвидности компаний несырьевого ненефтегазового сегмента (а их валютная выручка за прошлый год составила 160 миллиардов долларов, что почти половина всего экспорта). Такая ситуация может понизить устойчивость рубля при шоках в результате исчерпания запаса валютной ликвидности у банков", — полагают аналитики банка.