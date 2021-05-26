ПЕКИН, 26 мая — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в среду вновь укрепил курс юаня к американскому доллару до максимума за последние три года, свидетельствуют данные регулятора. Золото дорожает на слабом долларе

Китайская валюта обновляет трехлетний максимум к доллару второй день подряд.

ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,009, что на 184 пункта меньше, чем предыдущий фиксинг. Это максимальный курс юаня к доллару с июня 2018 года.

Эксперты объясняют укрепление китайской валюты быстрым экономическим восстановлением Китая от последствий пандемии, ускорившимся потоком иностранных инвестиций в китайскую экономику, а также ослаблением самого доллара.

Аналитики при этом отмечают, что резкое укрепление юаня все еще не в интересах экономики Китая, которая по-прежнему во многом зависит от экспорта товаров за границу, а сильный юань делает китайские товары более дорогими при перерасчете цены в долларах.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет сохранять стабильный курс юаня на рациональном уровне.