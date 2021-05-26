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Курс юаня к доллару вновь обновил трехлетний максимум
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Народный банк Китая (ЦБ) в среду вновь укрепил курс юаня к американскому доллару до максимума за последние три года, свидетельствуют данные регулятора. Китайская валюта обновляет... ПРАЙМ, 26.05.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 26 мая — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в среду вновь укрепил курс юаня к американскому доллару до максимума за последние три года, свидетельствуют данные регулятора.
Китайская валюта обновляет трехлетний максимум к доллару второй день подряд.
ЦБ установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,009, что на 184 пункта меньше, чем предыдущий фиксинг. Это максимальный курс юаня к доллару с июня 2018 года.
Эксперты объясняют укрепление китайской валюты быстрым экономическим восстановлением Китая от последствий пандемии, ускорившимся потоком иностранных инвестиций в китайскую экономику, а также ослаблением самого доллара.
Аналитики при этом отмечают, что резкое укрепление юаня все еще не в интересах экономики Китая, которая по-прежнему во многом зависит от экспорта товаров за границу, а сильный юань делает китайские товары более дорогими при перерасчете цены в долларах.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет сохранять стабильный курс юаня на рациональном уровне.