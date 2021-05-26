2021-05-26T07:24:41+03:00
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2021-05-26T07:24:41+03:00
2021
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Рубль мало меняется к доллару и евро в начале торгов
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Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск среды снижался на 4 копейки — до 73,46... ПРАЙМ, 26.05.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск среды снижался на 4 копейки — до 73,46 рубля, курс евро — на 2 копейки, 90,02 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% — до 68,35 доллара за баррель.
На старте торгов рубль рос на 6 копеек к доллару и снижался на 6 копеек к евро.