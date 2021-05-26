МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Депутат предложил отбирать машины у пьяных водителей

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск среды снижался на 4 копейки — до 73,46 рубля, курс евро — на 2 копейки, 90,02 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% — до 68,35 доллара за баррель.

На старте торгов рубль рос на 6 копеек к доллару и снижался на 6 копеек к евро.