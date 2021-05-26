МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара торгуется разнонаправленно к другим мировым валютам в среду утром после выхода статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс евро рос до 1,2262 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2250 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,78 с уровня прошлого закрытия в 108,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 89,6 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из США, согласно которой продажи новых домов в стране в апреле снизились на 5,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 863 тысяч. Аналитики ожидали уменьшение показателя на 5%. Золото закрепилось на уровне выше $1900

"Рынок жилья будет по-прежнему поддерживать экономический рост, но риски имеют обратную сторону. Рост цен и повышение ставок по ипотечным кредитам уменьшит доступность и, вероятно, ослабит спрос в 2021 году", — сказал газете Wall Street Journal старший экономист PNC Financial Services Group Эбби Омодунби (Abbey Omodunbi).

Кроме того, индекс доверия потребителей в США, по данным аналитической компании Conference Board, в мае снизился до 117,2 пункта с пересмотренного показателя апреля в 117,5 пункта.