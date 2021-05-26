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Курс биткоина к вечеру будет колебаться около $40 тысяч, полагает эксперт
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Биткоин к вечеру среды, скорее всего, будет торговаться в районе 40 тысяч долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома",... ПРАЙМ, 26.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Биткоин к вечеру среды, скорее всего, будет торговаться в районе 40 тысяч долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По его словам, небольшая положительная коррекция курса биткоина в последние дни позитивно сказалась на настроениях крипторынка, но этого пока недостаточно, чтобы переломить "медвежий" тренд.
"Этот факт говорит в пользу того, что сегодня в течение дня биржевой курс биткоина, скорее всего, будет колебаться около отметки, которая к концу дня составит около 40 000 долларов за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.15 мск цена биткоина росла на 2,77% за последние сутки — до 39 536 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также растет в цене — на 2,95%, до 39 530 долларов.