МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду утром вновь достигла уровня в 40 тысяч долларов после падения прошлой недели, связанного с новостями из Китая, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.42 мск рос в цене на 4,9% — до 40,64 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 5,1% — до 40,73 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина вернулась к отметке в 40 тысяч долларов, от которой криптовалюта отошла на прошлой неделе после новостей из Китая.

Так, в конце прошлой недели биткоин суммарно потерял около 15% стоимости после новостей из Китая. Власти заявляли о мерах по ограничению использования криптовалют как средства оплаты, а позднее — о том, что перейдут к решительным мерам в отношении майнинга и торговли биткоинами СМИ раскрыли детали хищения у "Роскосмоса" более миллиарда рублей

Цена биткоина в результате снижалась примерно до 31 тысячи долларов с 41 тысячи, восстановившись затем до 35 тысяч.

В ночь на вторник биткоин дважды приближался к отметке в 40 тысяч долларов после твита Илона Маска об использовании возобновляемой энергии для майнинга. Маск до этого сообщил в Twitter, что провел обсуждения с североамериканскими майнерами и они заявили о готовности отчитаться о текущем и планируемом использовании возобновляемых источников энергии.