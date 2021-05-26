МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду утром умеренно укрепляется к доллару и евро на дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск снижался на 12 копеек — до 73,38 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,9 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,38% — до 68,75 доллара за баррель.

По прогнозу Дмитрия Монастыршина из Промсвязьбанка, по итогам дня рубль может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73-74 рубля за доллар. Поддержку рублю оказывает снижение геополитических рисков на фоне объявленной встречи президентов России и США, а также ожидания сохранения мягкой монетарной политики ФРС.

Рубль укрепляется, констатирует в свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Такую же картину мы видели и вчера утром, но потом рубль начал сдавать завоеванные позиции. Не исключено, что сценарий вторника на валютном рынке повторится и сегодня", — говорит он. В США заставят Amazon в суде отвечать за повышение цен

В целом на валютном рынке также прослеживается тенденция снижения спроса на рубль, который пока еще поддерживается налоговым периодом, отметил Антонов.

Доллар находится лишь в 30 копейках выше сильнейшей поддержки 73 рублей, поэтому спекулятивное желание купить доллар против рубля будет нарастать, полагает аналитик.