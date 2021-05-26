МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара коррекционно растет к другим основным мировым валютам в среду днем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс евро снижался до 1,2245 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2250 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,9 с уровня прошлого закрытия в 108,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 89,73 пункта.

На рынке американской валюты наблюдается в среду днем коррекционный рост после снижения в течение двух торговых сессий.

При этом тренд на ослабление доллара сохраняется — оптимистичным настроениям инвесторов способствуют ожидания восстановления глобальной экономики. Правительства стран мира постепенно ослабляют ковидные ограничения по мере того, как число выявленных инфицированных новым коронавирусом уменьшается, а количество вакцинаций растет. Цены на нефть слабо растут перед выходом статистики по запасам в США

"С восстановлением мировой экономики и признаками более синхронизированного роста это не та среда, в которой доллар будет процветать, особенно при отрицательном реальном курсе", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Инвесторы также находятся в ожидании второй оценки ВВП США за прошлый квартал. В конце апреля минторг страны сообщил, что согласно его первой оценке экономика выросла на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики полагают, что новая оценка будет повышена до 6,5%.