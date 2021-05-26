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2021
https://1prime.ru/Forex/20210526/833759454.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 89,94 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,53 копейки — до 89,9392 рубля, курс доллара вырос на 7,74 копейки, до 73,4737 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 26.05.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,53 копейки — до 89,9392 рубля, курс доллара вырос на 7,74 копейки, до 73,4737 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,57 копейки, составив 80,8832 рубля.