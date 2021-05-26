МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,53 копейки — до 89,9392 рубля, курс доллара вырос на 7,74 копейки, до 73,4737 рубля, следует из данных Банка России. Фьючерсы на индексы США растут на уверенности о поддержке экономики

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 3,57 копейки, составив 80,8832 рубля.