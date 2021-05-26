МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российская национальная валюта начала терять поддержку: несмотря на налоговый период, в последние дни на рынке не наблюдалось позитивной динамике в рубле. Сигнал не очень хороший, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Рубль продолжит укрепление

"Судя по всему, игроки полностью дисконтировали повышение ключевой ставки Банком России и снижение геополитических рисков". — отметил он.

Во вторник, 25 мая, рынок вообще не отреагировал на сообщение о встрече в Женеве президентов России и США.

Поэтому, считает эксперт, в настоящее время игроки будут ориентироваться на внешние факторы:

уровень рисков в мировой финансовой системе,



заседание ФРС США в июне.



Если на мировых рынках начнется снижение, из-за инфляции, из-за роста доходности или других факторов, то это повысит риски для развивающихся рынков, значит, и для рубля.

ФРС также выступает для рубля элементом риска. Сворачивание стимулов, если на это намекнут в американском ЦБ в июне, негативно отразится на российской валюте, подытожил он.