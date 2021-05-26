МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем мало меняется против доллара и евро при спокойной конъюнктуре мировых рынков.

Подготовка к встрече президентов России и США, о дате которой (15-16 июня) было объявлено во вторник, также не дает поводов для активной игры с российской валютой в какую-либо сторону.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск повышается на 10 копеек, до 73,60 рубля, курс евро снижается на 6 копеек, до 89,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта продолжает демонстрировать "боковую" динамику против основных резервных валют, незначительно отклоняясь от уровней предыдущего закрытия.

Внешний фон при этом остается нейтральным. Так, цены на нефть стабилизируются с некоторой тенденцией к снижению, видимо, собираясь с силами для очередного штурма круглого уровня 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent теряет 0,3% к прошлому закрытию, опускаясь до 68,3 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю опустились на 0,4 миллиона баррелей. При этом снижение запасов дистиллятов API оценил в 5,1 миллиона баррелей. В среду вечером министерство энергетики США опубликует аналогичные оценки. Аналитики полагают, что ведомство зафиксирует падение запасов нефти на 1,1 миллиона баррелей. Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Мировые фондовые индексы и фьючерсы меняются разнонаправленно. Инвесторы продолжают оценивать перспективы инфляции. "Развивающиеся" валюты также не демонстрируют единой динамики.

Между тем Всемирный банк (ВБ) оказал косвенную поддержку рублю, заявив, что санкции США на государственный долг России не угрожают финансовой стабильности РФ. У страны достаточно резервов, а доля нерезидентов в ценных бумагах не велика, говорится в докладе ВБ.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,1%, евро повышается в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рублю едва ли удастся удержаться на достигнутых уровнях: к концу дня доллар может подорожать до 73,7 рубля, поскольку позитивные для него факторы уже в основном отыграны рынком, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. Улучшение политической ситуации в связи с подтвердившейся информацией о встрече глав России и США учтено в ценах, а период повышенного предложения долларов со стороны экспортеров (в преддверии налоговых и дивидендных выплат в понедельник-вторник) тоже завершился, добавляет он.

"При этом иностранная валюта будет пользоваться спросом на привлекательных для покупателей уровнях. В последующие дни этот спрос может существенно вырасти в связи с обратной конвертацией части выплаченных дивидендов. Ее объем, по нашим оценкам, может составить порядка 3 миллиардов долларов. В частности, сегодня будут выплачены дивиденды Сбербанка на общую сумму 422 миллиарда рублей. Ранее на этой неделе "Новатэк" и НЛМК выплатили акционерам соответственно 72 миллиарда рублей и 43 миллиарда", — добавляет он.

Благодаря активности экспортеров уровень 73 рубля за доллар остается достижимыми, но в дальнейшем стоит ориентироваться на диапазон 73-74 рубля, оценивает и Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Более значительный рост рубля при наших текущих ожиданиях по платежному балансу на ближайшие месяцы будет возможен лишь на сокращении дисконта за нерыночные риски (включая геополитику), который, по нашим оценкам, остается близким к 4-5%", — добавил он. Рублевый госдолг Белоруссии дешевеет меньше долларового

Что касается рекордных отрицательных валютных активов банков РФ (около 15 миллиардов долларов на 1 мая), то проблемой они не являются, учитывая комфортные показатели валютной ликвидности, рост курса рубля и отсутствие каких-то других дисбалансов, полагает Полевой.

"На рубль это имеет лишь опосредованное влияние – повышенный спрос населения и бизнеса на валюту в последние месяцы из-за низких рублевых ставок и повышения инфляционных ожиданий во многом объясняет лишь умеренный рост рубля в ответ на сохранение довольно высоких цен на нефть", — заключает он.