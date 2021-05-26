МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду к вечеру еще чуть больше растет к евро и иене в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро снижается до 1,2239 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,225 доллара за евро, днем показатель находился на уровне 1,2245 доллара. Курс доллара к иене растёт до 108,91 с уровня прошлого закрытия в 108,76 иены, и ранее в среду это укрепление было чуть меньше. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 89,76 пункта.

В среду доллар корректируется после снижения днями ранее. Так, по отношению к евро американская валюта за последние две торговые сессии подешевела на 0,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.

В последнее время на доллар оказывал давление общий рост рисковых настроений на рынке после снижения опасений относительно ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

Аналитики Unicredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что уровень евро к доллару будет продолжать оставаться ниже максимумов января этого года в 1,235 доллара за евро. Это связано с продолжением мягкой политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В четверг же внимание инвесторов будет обращено к данным о ВВП США, который, согласно первой оценке, в первом квартале вырос на 6,4%. Теперь аналитики ожидают, что оценка роста американской экономики будет повышена до 6,5%. Кроме того, в то же время будут известны данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое, по прогнозам аналитиков, за предыдущую неделю должно снизиться на 19 тысяч, до 425 тысяч.