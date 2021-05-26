МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером мало меняется против доллара и растет к евро на фоне "сползания" европейской валюты в направлении отметки 1,22 доллара.

Повышение рынка нефти оказывает поддержку рублю на фоне неоднозначной динамики "развивающихся" валют и западных фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск повышался на 1 копейку до 73,51 рубля, курс евро снижался на 37 копеек, до 89,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта продолжает демонстрировать "боковую" динамику против доллара, однако к евро она растет на фоне сползания европейской валюты в направлении уровня 1,22 доллара. Доллар корректируется после снижения днями ранее. Так, по отношению к евро американская валюта за последние две торговые сессии подешевела на 0,6%, а индекс доллара опустился на 0,4%.

Внешний фон при этом остается противоречивым. Так, цены на нефть пытаются расти. Сейчас сорт Brent прибавляет 0,4% к прошлому закрытию – до 68,7 доллара за баррель. Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 миллиона баррелей. Кроме того, сокращение запасов дистиллятов и бензина также оказались сильнее прогноза экспертов.

Американские фондовые индексы прибавляют на фоне комментариев ФРС о том, что регулятор не планирует ужесточать монетарную политику, несмотря на ускорение инфляции. При этом аналитики полагают, что ситуация на рынке останется волатильной. Западноевропейские фондовые площадки и "развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики.

Определенную поддержку рублю оказывают аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Ведомство в среду в полном объеме разместило госбумаги на 40 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе более 122 миллиардов рублей

Однако давление на российскую валюту оказывают чистые выплаты российских компаний по внешнему долгу, которые во втором квартале могут составить 11,5 миллиарда долларов, а в третьем — 8,1 миллиарда, оценивает Роман Наумов из BCS Global Markets.

В итоге доллар почти не меняется к рублю, евро снижается на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта опирается на сокращение геополитического дисконта в свете определенности с проведением саммита лидеров РФ и США в середине июня и стабильность ценовой динамики нефти на уровнях выше 68 долларов, рассуждает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогнозный диапазон на вторую половину текущей недели для доллара сохраняется в коридоре 72-75 рублей. При этом отметим прохождение пика налогового периода мая как локального фактора поддержки рубля", — сказал он.

Давление на рубль оказывает конвертация дивидендов Сбербанка и "Новатэка" в валюту, считает Андрей Кочетков, из компании "Открытие брокер".

"Объём возможной конвертации оценивается в размере 2,5-3 миллиарда долларов. В остальном, рубль получает поддержку налогового периода, позитивного внешнего фона и столь же позитивных ожиданий относительно встречи президентов РФ и США", — добавляет он.